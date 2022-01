Beccacece: “No me arrepiento de rechazar a Bielsa”

Sebastián Beccacece, entrenador de Defensa y Justicia reveló que rechazó oferta de Marcelo Bielsa para trabajar en Chile en el año 2007

Causó sorpresa. Sebastián Beccacece, técnico de Defensa y Justicia, reveló que rechazó una oferta de Marcelo Bielsa para trabajar en la selección chilena en el año 2007 después de ser despedido de Sporting Cristal. El joven entrenador argentino es una de las grandes promesas, en cuanto a directores técnicos, en Sudamérica,

“Seba” manifestó lo siguiente: “Para mí el valor de la palabra y la acción cuenta, entonces tengo que ser consecuente con lo que digo. Fue en 2007, cuando con Jorge (Sampaoli) nos echaron del Sporting Cristal. Marcelo me llamó para formar parte de un nuevo cuerpo técnico y le dije que no porque me pareció que era lo correcto”.

En esa misma línea, contó cuál fue la respuesta del “Loco”: “Me entendió porque Marcelo es una persona de una brillantez que todos conocen, pero de una sensibilidad única que a lo mejor no muchos saben. Todo eso se dio cuando estábamos en Chile, él en la selección y nosotros en O’Higgins. Era un momento en el que mi viejo no estaba bien, y al año me tocó perderlo, y Marcelo me acompañó en ese proceso.”.

Beccacece manifestó que no se arrepiente de su decisión: “No me arrepiento. Seguimos el vínculo, aprendí muchísimo de él y soy un eterno agradecido porque me brindó un montón de información y me compartió cosas. Cada uno, después, va forjando su estilo, pero fue un gran inspirador para nuestra generación y también para las futuras.”.

Por último, habló de Newell ‘s de Argentina: “Dirigir a Newell’ s fue uno de los motivos por los que empecé en esto y en varios momentos estuvo la posibilidad, primero estando con Jorge y después como entrenador principal, pero siempre estábamos llevando procesos adelante”.