Benavente sobre la derrota ante la U: “La afición se merecía los 3 puntos”

Cristian Benavente, jugador de Alianza Lima, habló de la derrota sufrida ante Universitario y cómo se levantarán de la derrota para pelear el Clausura. El cuadro blanquiazul no pudo ante los cremas y complicó sus opciones en el Torneo Clausura de la Liga 1.

“Obviamente jodido porque era un partido importante para nosotros y nos vamos con la sensación de que podíamos haber sumado puntos”. declaró a GOLPERU.

TODAS LAS GANAS DE SEGUIR:

El volante del equipo blanquiazul es consciente de que la derrota golpeó al hincha de Alianza y resaltó que trabajarán para no perder el paso en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Bena pidió perdón a los hinchas de Alianza: “La afición se merecía los 3 puntos, somos los primeros que estamos molestos por no haber podido conseguir el resultado. No nos queda otra que trabajar porque estamos ahí en el Clausura y no podemos bajar los brazos ahora”.

Por último, manifestó que: “Fue un partido complicado, tuve un par de oportunidades, el fútbol es así. Si hubiéramos sido más efectivos el resultado hubiera sido otro”.

BARCOS TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ:

El Pirata dijo lo siguiente sobre la derrota íntima: “El grupo está dolido por cómo se dieron las cosas en el Clásico. No pudimos imponer nuestro fútbol, ni ideas y definitivamente perder esta clase de partido, con nuestra gente, duele mucho pero hay que salir adelante. Sobre el papel estaba todo a nuestro favor, pero en la práctica no fue así. Pienso que los primeros minutos salimos muy bien”.