Benavente: “Venir a Alianza no es bajar un escalón, es un reto”

El Chaval valora su llegada a Alianza Lima, en lo que será su primera aventura en el fútbol peruano.

Cristian Benavente tendrá su primera experiencia en Sudamérica al aceptar la propuesta de Alianza Lima para la temporada 2022. Que buscará el bicampeonato y dejar una buena huella en la Copa Libertadores.

El chaval fue consultado por si llegar al fútbol peruano, a sus 27 años, podría considerarse bajar un escalón en su trayectoria, hecho que lo descartó de plano.

“Para mí venir al campeón de Perú y jugar la Copa Libertadores no es bajar ningún escalón. Es un reto, más que nada. He tenido ofertas en Europa, pero no lo comparo con venir aquí, al campeón”

Declaró el jugador de 27 años en rueda de prensa.

Asimismo, el futbolista resaltó que su decisión de firmar por Alianza Lima pasó por un factor de comodidad en el equipo y también en el Perú.

“Mi elección de venir a Alianza Lima pasa por sentirme cómodo, por estar contento, por sentirme en mi país. Creo que no había una mejor opción que venir aquí a Alianza Lima”, indicó.

Sobre llegar a la Bicolor.

Por otro lado, Cristian por ahora, prefiere enfocarse en su aventura con Alianza Lima, pero no descuida a la blanquirroja. “La selección es un objetivo siempre, siempre lo tengo en el horizonte pero ahora me centro más en disfrutar y ayudar al equipo. No es un objetivo real a día de hoy para mañana, necesito un proceso de adaptación y si se da, será consecuencia de hacer un buen trabajo”, sentenció.

Finalmente, la llegada del ‘Chaval’ a La Victoria causó un sinfín de reacciones positivas por parte de la afición. Cualquier hincha de Alianza Lima ve su incorporación con muy buenos ojos. Ya está a la espera de poder sumar sus primeros minutos con la blanquiazul.