Benevento sin Lapadula ganó 3-0 a Reggina por la Serie B

El Benevento sin Gianluca Lapadula derrotó 3-0 a Reggina por la jornada 33 de la Serie B de Italia

El Benevento sin Gianluca Lapadula derrotó 3-0 a Reggina por la jornada 33 de la Serie B de Italia. Nuestro seleccionado nacional no estuvo presente en está victoria de su equipo, quienes ahora se posicionan en el cuarto lugar con 57 puntos.

Por ahora el club no a informado nada sobre la situación del ‘Bambino’. Se supo que el atacante habría presentado una molestia muscular por lo que no fue considerado para este duelo. Hay que recordar que Lapadula en la fecha anterior salió en la lista de convocados pero al final quedó descartado y no salió ni siquiera en el banco de suplentes.

Sin embargo, el Benevento supo ganar sin su presencia, ya que terminaron goleando por 3-0 al Reggina. Ahora el cuadro amarillo se posiciona en el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 57 puntos, faltando cuatro jornadas para que finalice la segunda división del campeonato italiano.

Ahora están a seis unidades del líder, Cremonese. La próxima jornada, Benevento enfrentará a Vicenza por la jornada 34 de la Serie B, el próximo domingo a las 7:30 am (hora peruana). El seleccionado nacional tendrá que esperar un poco más para su retorno, pero su equipo seguirá cosechando nuevos resultados.