Benfica quiere a Yuriel Celi

* Lo tiene en su radar afirman el portal Europa Calcio y prensa portuguesa

Tal vez uno de los más grandes sueños de los futbolistas es llegar al fútbol europeo y consolidarse en uno de los grandes equipos. Según prensa del ‘Viejo Continente’, Yuriel Celi, estaría cerca de cumplir ese sueño ya que Benfica lo tendría es su radar, después de su participación en el Sudamericano Sub 18 que se llevó a cabo en el 2019.

“Yuriel Celi despertó el interés del Benfica, según el portal Europa Calcio. El centrocampista peruano de ataque, de solo 18 años, juega actualmente en la Academia Cantolao en su país natal, y ya es un internacional Sub 23 de su país”, señaló el diario Record de Portugal, que recogió la información del portal Europa calcio.

“Celi fue uno de los mejores del campeonato Sudamericano U18 en 2019, en donde anotó tres goles en ocho partidos disputados”, agregó.

El volante peruano fue parte de la Selección Peruana Sub 17 que dirigió Carlos Silvestre y también en la Sub 23, que estuvo al mando de Nolberto Solano. En ambas oportunidades no se logró un título como país, sin embargo, la participación sirvió de vitrina para demostrar el talento de los jóvenes peruanos.