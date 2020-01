Bengoechea “De Quevedo no sé nada”

La novela de Quevedo sigue sin acabar. Hace algunos días se mencionó que su permanencia en el cuadro victoriano era un hecho. Por ello, se le consultó al entrenador uruguayo sobre el volante nacional.

Dijo Bengoechea al ser consultado por situación de Kevin

“No tengo información sobre la renovación de Kevin Quevedo, no sé si hay negociaciones con el club. Sé que siempre hubo conversaciones con el futbolista y la gente que lo representa, la idea de nosotros era contar con él, pero no hubo acuerdo. La vida continúa y no sé si se vaya a dar”, manifestó ‘Bengo’.

Por otro lado, se refirió al tema del “Show futbolístico”. “Se los dije a ellos en el entretiempo ante Millonarios. Nosotros podemos hacer alegrar a la gente, pero siempre mirando el arco de enfrente. Perdimos tiempo en hacer eso, y no buscar el segundo y eso en competencias oficiales nos puede pasar factura”, sentenció el DT ‘charrúa’.