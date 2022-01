Benincasa a Cusco FC: “Mi prioridad es jugar la Liga 1”

El defensa busca desvincularse de Cusco FC y no descarta ir a otros equipos que compiten la máxima categoría.

Se quiere quedar en primera. Horacio Benincasa, señaló que conversó con los directivos de Cusco FC y les indicó que su deseo es jugar Liga 1, por lo que tratarán de llegar a un acuerdo para poder desvincularse del club cusqueño, esto tras el fallo del TAS que terminó por enviar al cuadro aurinegro a la Liga 2.

“He tenido una reunión con Cusco FC. Les dije lo que pensaba, que me encanta todo el club pero que mi prioridad es jugar primera. Ahora hay un contrato de por medio y se le va a hacer difícil volver a subir si no mantiene una base, estamos negociando”,

Declaró Benincasa en RPP.

Asimismo, el defensor peruano señaló también que apenas se conoció la noticia de la baja de Cusco FC, recibió algunas propuestas, sin embargo, todavía no puede definir alguna puesto que debe llegar a un acuerdo con el equipo cusqueño primero.

“Luego de lo que pasó con Cusco FC, felizmente he recibido más de una oferta de primera. Pero también hay el problema de que saben que falta poco para empezar el campeonato y te tiran el trabajo al piso”, expresó.

Finalmente Horacio reflexionó sobre el momento del club cusqueño “Son muchos casos distintos, unos más fáciles de resolver que otros, en Cusco FC. No esperábamos esta sorpresa. No es algo normal, no es algo que tenga que pasar, por más que pasó el año pasado”.