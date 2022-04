Benítez: “Fue uno de mis mejores partidos en Alianza Lima”

Edgar Benítez, mediocampista de Alianza Lima, confesó cómo vivió la goleada a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la Liga 1 – 2022

Edgar Benítez, mediocampista de Alianza Lima, confesó cómo vivió la goleada a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental por la Liga 1 – 2022. El conjunto íntimo levantó cabeza frente a un cuadro crema que nunca encontró reacción. Además, Álvaro Gutiérrez fue destituido tras la abultada derrota.

Benítez expresó lo siguiente: “Siento que este fue uno de los mejores partidos que he jugado en Alianza Lima. Me sentí muy bien jugando en una posición que conozco y me pone muy contento el triunfo que conseguimos”.

ALIANZA ENCONTRÓ EL RUMBO:

Además, reveló lo siguiente: “Es muy lindo ganarle al clásico rival en su estadio. Sobre todo, fue importante la contundencia que tuvimos de mitad de cancha hacia arriba. Fuimos rápidos y eso ayudó mucho para manejar el partido”.

Por otra parte, expresó lo siguiente: “Jairo es un jugador que tiene mucha calidad, por su juventud tiene mucho por aprender y equivocarse. Es un chico que quiere aprender y eso lo ayuda mucho a seguir creciendo y tiene un respaldo importante del plantel”.

Por último, destacó lo siguiente: “El detalle de Ballón fue extraordinario, por algo es nuestro capitán y a un chico como Quispe lo motiva mucho el mensaje de un jugador de experiencia”.