Benjamin Mendy volvió a jugar luego de 763 días

Tras ser absuelto de los cargos de violación y agresión sexual por el jurado de Chester Crown Court. Benjamin Mendy volvió a los terrenos de juego con el Lorient tras 763 días. El que fue internacional con la Selección de Francia entró a los 71 minutos en el empate 2-2 contra su ex equipo, el Mónaco. Este fue un nuevo comienzo para Mendy, tras haber sido injustamente suspendido por alrededor 2 años.

El jurado compuesto por 6 hombres y 6 mujeres no encontró pruebas suficientes para culpar a Benjamin Mendy por los cargos que denunció su ex pareja. Tras ser declarado no culpable, el jugador francés echó a llorar cuando confirmaron su inocencia según información de la BBC.

Es así que el Lorient anunció el fichaje de Benjamin Mendy en esta ventana de transferencias. El lateral izquierdo pudo superar las pruebas médicas y fue bien recibido por sus nuevos compañeros. Este es el cuarto club francés en el que juega Mendy. Anteriormente, vistió la camiseta del Le Havre AC, Olympique Marsella y Mónaco.

El último partido disputado por Benjamin Mendy fue jugado el 15 de agosto de 2021. En el enfrentamiento entre el Manchester City contra el Tottenham. Mendy fue titular y jugó hasta los 79 minutos. Lamentablemente, en esa ocasión su equipo perdió por 1-0. Con los ‘Citizens’ jugó un total de 75 partidos donde anotó 2 goles y dio 14 asistencias. Llegó al Manchester City procedente del Mónaco por 57,5 millones de euros convirtiéndose en uno de los defensas más caros de la historia.

