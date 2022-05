Benzema: “Me siento querido ¿Retirarme en el Madrid? Sí o sí”

El francés demuestra su enorme madridismo y asegura que se retirará en la casa blanca.

El delantero blanco, Karim Benzema, brindo declaraciones acerca de su presente en el Real Madrid y asegura que se retirará en la casa blanca.

“Me siento querido. ¿Retirarme en el Madrid? Sí o sí. No veo un club que me pueda dar las cosas que tengo aquí en Madrid. Tengo un año más de contrato y disfruto”.

Expreso Benzema para El Chiringuito.

Por otro lado, el delantero madridista no se ve traicionado por su amigo y compañero de selección. “¿Traicionado? ¿Por? No, cada uno tiene que estar focalizado en sus cosas. Pienso que Mbappé u otros jugadores no me van a llamar para decirme ‘tengo que hacer esta cosa’. Cada uno decide su futuro y yo estoy aquí, tranquilo, preparo el partido del sábado y cada uno hace lo que quiere para estar bien”, comenta el delantero francés.

Asimismo, reconoce haberse sorprendido por la decisión de su compatriota: “Sí, como todos. Pero luego él tiene sus cosas, y ahora es jugador del PSG. Nosotros tenemos un partido el sábado y tenemos que prepararlo bien, que es muy importante”.

Asimismo, Benzema también habló sobre sus stories en Instagram durante el sábado, cuando se anunció la renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. “La primera con mi mano señalando el escudo del Real Madrid no es contra Mbappé es porque me gusta y amo el Real Madrid. Es el mejor club del mundo, y eso es lo más importante de todo. No hay historias de traición de este o de otro. ¿La de Tupac? Mira mi Instagram tengo 10-15 fotos de Tupac, es mi cantante favorito. Son cosas de internet. Pero no voy a poner una foto como mensaje. Si tengo un mensaje voy a ver a la persona y se lo digo.”