Benzema: “Zidane no va a irse”

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, repasó en una extensa entrevista con L’Equipe cómo ha sido todo ese tiempo sin jugar con Francia y cómo se enteró de la gran noticia, sin olvidarse de la actualidad del Real Madrid.

Su vuelta a Francia: “Fue un día muy especial el pasado martes. Tenía mucha esperanza. Se demostró que muchos esperaban mi regreso. Y estaba muy muy feliz con la convocatoria. Estaba en mi casa de Madrid. Recibí muchos mensajes durante toda la mañana. El rumor iba aumentando y parecía el acontecimiento del día. Y estuve esperando mucho tiempo delante del televisor con mis familiares y mis padres al teléfono”.

El hecho de ver su nombre: “Fue súper rápido. Fue un sentimiento de alegría y orgullo. Rápidamente recordé todos aquellos momentos en los que nunca me había rendido. Fue un pequeño shock, y ha pasado mucho tiempo”.

Si se esperaba la convocatoria: “No diré si sí o si no. Tenía esperanza y siempre la he tenido porque nunca me rindo, pero más aún, siempre he estado listo para volver. Estuve muy atento en vistas de mi temporada con el Madrid”.

Su charla con Deschamps: “Él mismo me lo explicó, está claro. Hablamos mucho y nos dijimos mucho. Cosas que tuvimos que decirnos hace mucho tiempo. Fue una buena charla y hubo cosas importantes. Hoy estoy en la lista, por lo que la discusión fue buena. Nos vimos. Estuvimos cara a cara, no fue una conversación telefónica. No nos veíamos desde 2015, cuando fui convocado por última vez. Siempre me llevé bien con él y tras tres minutos, todo volvió a la normalidad. Nunca me dijo que me llevaría a la Eurocopa. Fue una larga discusión entre hombres, lo que nos dijimos quedará entre nosotros. Hablamos de todo: de fútbol, de la vida, de la familia… Lo que saqué claro de la charla es que habíamos dado un gran paso juntos”.

El hecho de llevar el 19 y no el 10: “Humildad hay que tener durante todo el tiempo, siendo principiante o viejo, grande o pequeño, ¡siempre! Es parte de mí. Sí, tenía un número antes, pero llegaron jugadores y lo cogieron. No tenía ganas de llegar y decirle a alguien que me diera mi número. Tomo lo que hay. El 19 es el número que llevé en el Lyon. Y es 10 + 9”.

Los seis años sin ir a la selección: “Fue difícil, sobre todo al principio. Después, me dije que era un obstáculo en mi carrera. En cada partido de selecciones, 25 de 26 iban con la selección en el Madrid y entrenaba con los jóvenes. Pero no podía rendirme. Fue en esos momentos en los que me volví mejor mental y físicamente”.

Jugar con Giroud: “Claro, a Giroud lo vi contra el Chelsea. Hablamos tranquilamente entre los dos. Me felicitó por el gol que marqué. Estuvo bien la charla. Ya he jugado antes con él, va a ser parecido a como antes”.

Jugar con Griezmann y Mbappé y no con Vinicius o Mariano: “Será diferente, porque no son los mismos jugadores. Pero me adapto a todo el mundo. El fútbol va de adaptarse. Hay que analizar las características de cada jugador. Mbappé tiene un rol diferente al de Griezmann, que es diferente al de Giroud, Dembelé o Coman… Todo el mundo es diferente”.

Si eclipsará a Antoine Griezmann o Mbappé: “No, no vengo aquí para ser la sombra de nadie ni para ocupar el sitio de alguien. Ellos ya saben lo que es ganar. Vengo a aportar mis cualidades a Francia”.

Si teme que le echen la culpa por un mal resultado de Francia: “No, no me imagino ningún escenario. Mirad el equipo que tiene Francia, son campeones del mundo y subcampeones de Europa. Tenemos mucha confianza en demostrar que somos campeones del mundo”.

La temporada en blanco en Madrid: “No estoy de acuerdo en que se diga que es la culpa del colectivo porque tuvimos 60 lesionados. En ningún momento pudimos jugar con todos nuestros jugadores. Ha sido una temporada complicada. Pero llegamos a semifinales de Champions, y luchamos hasta el final en La Liga. Podíamos haberlo ganado todo, pero lo perdimos”.

El apoyo de Zidane y su continuidad: “Zizou ha sido siempre sincero conmigo. Cuando no voy, es sincero y cuando he ido con Francia, también. Le respeto mucho porque es muy directo conmigo. Me da mucha confianza en el terreno de juego. Hasta ahora, Zidane es el entrenador del Real Madrid. No le veo saliendo. No va a irse, lo veréis. Si se va, se va, pero por el momento, no veo a un Madrid sin Zidane”.

Su posible retorno al Lyon: “Por el momento, no quiero volver. No es el momento de volver ahora. Ahora juego para el Madrid que es diferente”.