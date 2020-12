Berbatov: “Entrenar con Cristiano era como una guerra”

“Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo”, aseguró Berbatov.

Dimitar Berbatov, quien jugó con Cristiano Ronaldo en Manchester United, reveló todos los secretos de su preparación. También, el búlgaro criticó las declaraciones de Mino Raiola en las que afirmó que Paul Pogba no era feliz en su actual equipo.

“He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo”, aseguró.

“Yo le deseo lo mejor a Pogba y lo quiero ver regresando a su versión más decisiva porque es un buen chaval. ¿Si irse al Real Madrid es la solución? Quizá juntarse con Zidane podría ser una buena manera de reiniciarse. Estoy seguro de que para Pogba sería magnífico, porque Zizou jugaba en su misma posición y era el mejor en ese puesto. Podrían hablar y generar una conexión especial”, agregó Berbatov.

“Era divertido y cariñoso. En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla, pero muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegaba a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor”, continuó Berbatov.

“Cuando Cristiano se retire claro que llegarán otras estrellas, pero hasta que él y Messi no cuelguen las botas, no nos daremos cuenta de la dimensión de estos dos deportistas que ahora vemos cada día”, concluyó Berbatov.