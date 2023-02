Bettochi: “Todas las decisiones que se vienen tomando no son profesionales, son políticas”

Ricardo Bettochi salió al frente y habló de diversos temas, entre ellos la sanción a su parecer desproporcionada contra el técnico Pablo Lavallén, además del tema de los derechos de televisión

“Estamos preocupados por la suspensión de Pablo Lavallén. No es la primera vez que nos pasa. Vemos situaciones muy extrañas durante el torneo, no solamente por la posición de los árbitros y los delegados del partido. Lamentablemente este partido no pudo ser televisado. A Magnín se le tiene afuera de la cancha entre cuatro o cinco minutos”, afirmó Bettochi en GOLPERU.

Además añadió que “Fuera de que expulsa a Pablo Lavallén por algo que nadie entiende. El árbitro llena de amarillas al equipo y además tiene un informe desproporcionado. Del que lamentablemente estamos acostumbrados, porque es el tercer partido que tenemos a este árbitro, coincidentemente sin televisación y con expulsiones del mismo entrenador o gente del comando técnico que luego hacen suspender a gente del club durante muchas fechas”.

“Lamentablemente, estamos viendo situaciones extrañas que pasan por el arbitraje, por el comportamiento de los delegados del partido y las programaciones de la FPF“, apuntó.