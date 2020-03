Bidoglio virtual

Evalúa dar indicaciones a la San Martín por internet y no perder tiempo

El técnico de la Universidad San Martín, Héctor Bidoglio evaluando entrenar a sus pupilos de manera virtual, dado que no es una manera segura de captar la idea del técnico. Por ello, el estratega argentino junto a su comando técnico, está viendo esa posibilidad. La otra opción es visitar la casa de cada uno, pero eso sería un gasto mayor y un desgaste profundo. Todo indica que será virtual, pero vía Skype para que no se escape ninguno de no ser visto. Esta pandemia del Coronavirus ha afectado a todos.