Bielsa: “Era un partido que debería haber terminado empatado”

El técnico Marcelo Bielsa se refirió a la derrota de Uruguay frente a Perú

Luego de la derrota en Lima frente a Perú, Marcelo Bielsa analizó el enfrentamiento entre ambas selecciones y no quedó conforme con el resultado. También se refirió a los comentarios por parte de Luis Suárez, que ocasionaron polémica días antes del encuentro por la fecha 9 de las eliminatorias sudamericanas.

El entrenador argentino analizó el encuentro entre ambos equipos y mostró su inconformidad por el resultado final: “Era un partido que debería haber terminado empatado, pero la actuación de nuestro equipo es la misma perdiendo que empatando. No haber creado peligro es algo que de alguna manera define la actuación como que no fue positiva“.

Además, Marcelo Bielsa explicó el motivo por la que no realizó ningún cambio durante el partido: “En cuanto a las variantes, no consideré que podía hacer ingresar jugadores que mejoraran lo que estábamos gestando, porque los jugadores ofensivos nuestros tienen una agresividad ofensiva que yo dudo mucho cuando los tengo que sustituir. En este caso no lo hice, tal vez sea un error, pero me pareció que era lo conveniente”.

Con respecto a los comentarios de los referentes de la selección, Bielsa dijo lo siguiente: “Son cosas que corresponden al ámbito privado y que yo no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y los temas que se revisaron. Sí puedo decir que se evaluó la forma en la que yo ejerzo la conducción del grupo“.

Luego aclaró que no perjudicó en el funcionamiento del equipo frente a Perú: “Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con la que se afrontó. Todos actuamos con máxima seriedad, por supuesto que no ignoro todo lo que pasó“.