Boca Juniors no encuentra el rumbo de la mano de Almirón

Boca Juniors vive una grave crisis futbolística, por la cual no pasaba hace muchos años. El cambio de técnico para traer nuevos aires al equipo ha tenido resultado inverso, y Jorge Almirón parece no dar con la solución, y hace suponer que su paso por el cuadro Xeneise va a ser más corto de lo que se esperaba.

Ayer, por la vigésimo primera fecha del torneo argentino, cayó ante Godoy Cruz en Mendoza por un abultado marcador de 4 a 0. Con esta estrepitosa derrota, a falta de seis fechas para culminar el torneo, quedan relegados en el décimo segundo puesto con 28 puntos, a 22 puntos de River Plate, que marcha primero.

El ciclo Almirón en la Liga Argentina

En la Liga Argentina, Almirón disputó 8 encuentros, de ellos cuales consiguió solamente 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Con la goleada de ayer, suma 9 goles a favor y 8 en contra. Con estas cifras, cosecha una producción de 45,83%, muy pobre para un club grande como Boca Juniors.

Si analizamos este periodo sin considerar los resultados también vemos un cuadro desalentador, pues el equipo no tiene un claro funcionamiento, falta de una idea de juego definida, no encuentra un once base, incluso algunos jugadores aparecen según el partido en diferentes puestos y las individualidades han bajado su nivel.

Riquelme habló en la madrugada con el plantel

En la madrugada de hoy, el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, se reunió con los jugadores y comando técnico en el predio de Boca, a las 4:30am tas su arribo de Mendoza. Esta derrota no puede pasar por alto, por lo que ni siquiera se espero el día siguiente para la charla obligada ante una situación como esta.

Riquelme, máximo responsable de fútbol en la institución, ha alertado sobre el pobre rendimiento mostrado. Si bien han quedado prematuramente fuera de carrera en la lucha por el campeonato local, pueden cambiar el mal sabor de esta temporada en la Copa Libertadores y aspirar a seguir avanzando para tentar este torneo continental.

