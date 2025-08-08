¡BOCA QUIERE ROMPER LA MALA RACHA!

Con once partidos consecutivos sin ganar, Boca Juniors llega a este partido en medio de una de las peores crisis deportivas de su historia.

Este sábado 9 de agosto, Racing Club desafía a Boca Juniors en el mítico estadio La Bombonera, en el marco de la cuarta fecha del Grupo A por el Torneo Clausura 2025. Será un duelo cargado de historia, donde ambos equipos —patrocinados oficialmente por Betsson— buscarán dar un golpe de autoridad en uno de los clásicos más vibrantes de la Liga Profesional de Argentina.

En el historial general hasta el 8 de febrero de este año, se registran 220 enfrentamientos entre ambos equipos: Boca ganó 94, Racing 74 y hubo 52 empates. Además, en los últimos 10 topes oficiales, Racing se llevó el triunfo en cinco ocasiones, Boca en tres y se registraron dos empates. En ese contexto, los especialistas de Betsson ya publicaron las cuotas para este encuentro y colocan como favorito a los Xeneizes, con una cuota de 2.17 veces el valor de la apuesta.

Con once partidos consecutivos sin ganar, Boca Juniors llega al clásico en medio de una de las peores crisis deportivas de su historia. Además, este enfrentamiento se da en medio de una crisis institucional, acentuada por la disolución del Consejo de Fútbol y la creciente presión sobre el entrenador Miguel Ángel Russo.

Racing Club, por su parte, ha mostrado una mejor cara en el Clausura y, aunque también llega con urgencias tras una derrota reciente ante Estudiantes, espera imponer su juego como visitante en un estadio donde no pierde por el torneo local desde hace más de una década. Betsson les da una cuota de 3.65 si ganan el partido.

Este duelo no solo representa una oportunidad para que el club del barrio porteño de La Boca corte su racha negativa, sino que también puede marcar un punto de quiebre, tanto anímico como futbolístico, para ambos equipos en la lucha por posiciones clave en la tabla y en la clasificación internacional.

Con el imponente marco de La Bombonera y las cuotas de Betsson levemente inclinadas hacia Boca, este clásico promete ser mucho más que tres puntos en juego: es una batalla por el orgullo, la recuperación y la estabilidad.