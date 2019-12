Boys se ilusionó con Che Fórmica

El puerto del Callao levantó un oleaje anómalo, pues se ilusionó en los últimos días con el fichaje de Mauro Formica, jugador que tiene 31 años y milita en Newells de Argentina. Sin embargo, es casi imposible que el futbolista llegue al cuadro rosado. ¿El problema? El Billete. Todo Sport pudo conocer el salario del volante creativo. Gana 400 mil dólares al año. Es decir, escapa del presupuesto que tiene la administración de la ‘Misilera’. Pero no solo eso, sino que nuestro diario, también conocieron, que el futbolista manejó este año ofertas de River Plate, Independiente y San Lorenzo, aunque al final se quedó en el cuadro ‘Leproso’. Además, no es amigo de Marcelo Vivas como se rumoreó, simplemente es un conocido.

No obstante, los dirigentes están empeñados en negociar con el jugador, pues todavía no le han hecho una oferta formal, pero por todo lo escrito en las anteriores líneas, es un 99 por ciento seguros, que el fichaje estelar del cuadro rosado no se dará.

Cabe resaltar que Mauro, es hermano menor de Guillermo Formica, jugador que brilló en la ‘Misilera’ por la temporada 2003, cuadro que dirigió Jorge Sampaoli.