Brandon Palacios: “Siento que sí podemos pasar de ronda en la Copa Sudamericana”

Asimismo, comentó: En los años anteriores, no se concretaban los goles, felizmente este año si se pudo concretar, me falta por mejorar muchas cosas, he podido concretas varios goles más, pero por malas decisiones las fallé”.

Fichajes de Binacional

Binacional apunta alto en el torneo local y Copa Sudamericana, por eso ha fichado a Brandon Palacios y Ángel Romero para fortalecer su mediocampo.

Palacios llega procedente de Carlos Stein, en donde jugó 29 partidos y logró anotar seis goles en la lucha por el descenso. Por su parte, Romero llega luego de salir de Cienciano.

Redactado por: Miguel Casana