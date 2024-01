¿Brayan Reyna al fútbol argentino?

Brayan Reyna finalmente se podría ir al extranjero

Brayan Reyna tiene la intención de poder emigrar al exterior desde hace tiempo atrás y con las conversaciones avanzadas que hay con un cuadro de la primera división de Argentina, se podría concretar su objetivo.

El futbolista la temporada pasada no pudo fichar por el conjunto del Gremio, ya que en Alianza no querían perder a una pieza fundamental en su esquema titular, por lo que en la institución íntima no aceptaron a que se pueda ir a jugar a Brasil.

Ahora, de acuerdo a información del medio InfoCAB, ya esta todo arreglado para que el habilidoso extremo sea el próximo fichaje del Belgrano de Córdoba, club que subió a primera la temporada pasada y quedó posicionado en el quinto lugar en el último torneo jugado. El canal de difusión además indica que el combinado argentino hará efectivo una trasferencia aproximada a los 850,000 dólares por la ficha del jugador, que sellará su firma por tres campañas.

