Bryan Reyna: “Hay opciones para salir de Cantolao el próximo año”

El jugador de Academia Cantolao, Bryan Reyna, se refirió a la victoria de “los delfines” sobre Cienciano y aprovechó para hablar de su futuro futbolístico pensando en el exterior

El extremo de Cantolao, Bryan Reyna, mostró su alegría tras confirmarse que Cantolao continuará en la Liga 1 para la temporada 2023 y como le ayudó su estadía en España hace algunos años.

“Lo mejor fue que nos salvamos por mérito nuestro, no por resultados de otros. Con el 1-0 de Cienciano sabíamos que lo íbamos a voltear, ya que estábamos con confianza. Se dio así y lo pudimos ganar”, manifestó para GOLPERU.

Asimismo, confesó su deseo de volver a jugar en Europa: “La experiencia en España fue algo que me ha ayudado como jugador. Me fui de muy joven y sé lo difícil que es jugar allá, pero volví aquí y las cosas me están saliendo bien. Quiero de nuevo ir a jugar al extranjero”.