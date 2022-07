Burlamaqui fue presentado oficialmente en el CD Badajoz

El Badajoz ahora seguirá preparándose con Burlamaqui en su plantel para tentar el ascenso a la segunda división española.

¡A romperla Alessandro! El defensor peruano Alessandro Burlamaqui fue presentado oficialmente como nuevo jugador del CD Badajoz de la tercera división española, a donde llega en calidad de préstamo desde el Valencia.

En su presentación, el zaguero de 20 años habló sobre cómo ha sido el recibimiento del plantel. “Estoy muy contento, los compañeros en general me han tratado muy bien, han intentado que me sienta muy cómodo y la verdad que estoy muy ilusionado, en el vestuario se perciben muchas ganas y mucha ambición”, comentó Burlamaqui.

Además, contó la razón para decidir llegar al Badajoz y reiteró su compromiso con el club. “Es un club con más de 100 años de historia, estoy muy feliz de estar aquí. El interés en ficharme me hizo decidirme por estar aquí, junto a lo que me han contado de la afición y la historia que tiene detrás. Lo único que puedo asegurar es que no va a faltar por mi parte trabajo, garra y sacrificio”.

