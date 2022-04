Burlamaqui sobre la selección: “Cuando llegue la oportunidad, vamos a pasar buenos momentos”

Alessandro Burlamaqui, el joven jugador peruano que actualmente se encuentra en el Valencia de España, contó su deseo de vestir la camiseta de la Selección Peruana

Alessandro Burlamaqui, el joven jugador peruano que actualmente se encuentra en el Valencia de España, contó su deseo de vestir la camiseta de la Selección Peruana. La Bicolor disputará el repechaje frente a Emiratos Árabes Unidos o Australia.

Burlamaqui dijo lo siguiente: “Muy contento, sobre todo por poder estar en este gran club, una institución como el Valencia, que tiene tanta historia detrás, la verdad que estoy feliz. Seguir mejorando todo. Creo que no me quiero poner ningún límite y quiero dar mi mejor versión y mejorar en lo que se pueda en general”.

Además, añadió lo siguiente: “Siempre he dicho que para mí es un honor y un placer vestir la blanquirroja. Debido al tema del COVID-19, no me tocaría jugar el torneo Sub-20, que para mí es una pena enorme porque se me quedó la espina del torneo Sub-17”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Sin embargo, estoy a disposición de la selección, para mí es lo más bonito y gratificante que hay, y siempre estaré disponible para vestir esos colores”.

Por otra parte, manifestó lo siguiente sobre el duelo ante el Milán: “Fue un partido muy bonito, que siempre va a quedar en mi memoria, un partido que disfruté muchísimo como si fuera un niño pequeño. Yo me quedé con esa camiseta porque para mí es algo muy especial, bonito y quería quedármelo como recuerdo”.