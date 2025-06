¡BUSCAMOS UN MILAGRO!

Sí André Carrillo no puede estar en esta doble fecha, Aladino tomaría su lugar. Perú solo ganó una vez de sus últimas visitas a Barranquilla.

La llegada de Carrillo a la selección, y el anunció de Corinthians sobre la lesión del delantero peruano prendieron las alarmas en Videna, por lo que el cuerpo técnico de Oscar Ibáñez no dudó en hacer un plan B: Christian Cueva. De confirmarse que la ‘Culebra’ no podrá estar en esta fecha doble, Carrillo podría quedarse con el grupo mientras que hace su recuperación, pero Ibáñez tendría en mente llamar a Christian Cueva, quien bien haciendo bien las cosas con Cienciano.

Aladino fue llamado sin tener continuidad el año pasado por Jorge Fossati, por lo que ahora, con varios partidos en su haber y una clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, sería lo suficiente para que fuera considerado como una opción. No obstante, todo dependerá del estado físico de André Carrillo, pues sí no logra jugar ante Colombia, pero sí contra Ecuador, no se podrá llamar de emergencia a ‘Aladino’.

El partido ante Colombia trae muchas emociones en los hinchas peruanos siguen con la ilusión de clasificar a un nuevo mundial. Ante esto, un dato importante sobresale y es que Perú solo obtuvo un triunfo de sus últimas 5 visitas a Barranquilla. A través de las eliminatorias, Colombia demostró tener una cierta ‘paternidad’ sobre la selección peruana en condición de visitante, pues los cafeteros tenían como 3 puntos fáciles al equipo blanquirrojo.

No obstante, en el último proceso eliminatorio, esta racha se rompió con el gol de Edison Flores, que permitió que la selección peruana se clasificará para el repechaje. Ahora, Perú llega en las mismas condiciones, necesitado de puntos y espera que el milagro, como ocurrió en el 2022, ocurra nuevamente este viernes en Barranquilla.