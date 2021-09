Bustos: “Ojalá pronto los hinchas puedan volver al estadio y este sentir y ese apoyo”

Carlos Bustos viene pasando un buen momento con Alianza Lima, y quiere que los hinchas blanquiazules también estén presentes alentando.

Los ‘victorianos’ son la primera opción para ganar en la Fase 2 de la Liga 1, sin embargo Bustos tiene en cuenta que no puede celebrar por completo, ya que el objetivo aún no se completa y los hinchas no pueden celebrar con ellos en el estadio. Fue precisamente en este último punto donde se encargó de revelar un sueño que persigue desde ya hace unos días.

“Hoy que no está el público en la cancha, las redes sociales es una conexión fundamental. Ojalá pronto los hinchas puedan volver al estadio y este sentir y ese apoyo, que a nosotros no nos ha tocado desde que estamos, a mi me encantaría dirigir un partido en Matute con el estadio lleno, es difícil por la situación que vivimos y creo que no lo vamos a vivir este año”, expresó el dirigente en diálogo con Equipo F de ESPN.

El entrenador de Alianza Lima sabe lo importante que es seguir obteniendo victorias en su equipo, el mismo que le dio la oportunidad de construir una sólida defensa y un ataque que se encuentra en los momentos más importantes para poder sacar adelante los duelos más complicados.

“Tenemos jugadores de mucho prestigio y algunos jóvenes que se vienen posicionando. Antes de hacer un equipo que intente jugar bien, es importante la relación que tengamos en el grupo. Hay jóvenes con objetivos particulares, cada uno ha puesto lo mejor y han dado siempre buenos mensajes”, agregó.

El conjunto blanquiazul se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Fase 2 con 33 puntos y en el acumulado continúa con su liderazgo con 49 unidades. Sin embargo, Sporting Cristal ocupa el segundo lugar, ya que tienen dos partidos pendientes, motivo por el cual los íntimos deberán seguir sumando más triunfos, así se aseguran su pase a la semifinal de manera directa.