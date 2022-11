Butrón: “Lo que hacen algunos hinchas de Alianza en contra de Reynoso no lo entiendo”

Leao Butrón, ex arquero de Alianza Lima, se refirió al título logrado por el equipo blanquiazul y la situación con Juan Reynoso en la Bicolor

Leao Butrón, ex arquero de Alianza Lima, se refirió al título logrado por el equipo blanquiazul y la situación con Juan Reynoso en la Bicolor. El ex portero de la selección peruana cuestionó la fallida visita del estratega de la “Blanquirroja” al estadio Alejandro Villanueva y las instalaciones del club victoriano.

En diálogo con ‘la Hora de Lalo’ de Radio Ovación, Butrón contó que hoy estuvo en Matute junto a otros exjugadores. “Después de dos años tuve que regresar a jugar un partido, ni había ido a un estadio. Me invitaron a jugar con los chicos, para mí fue muy grato no solo jugar, sino reencontrarme con gente que por años hemos trabajado juntos y que no había visto en dos años desde que dejé el club”.

“No entiendo por qué Juan no puede ir a Matute, no sé el tema exacto pero me parecería absurdo que sea por un tema que pasó hace 30 años y más aún porque yo soy amigo de Juan y sé cómo ha sido la historia y al 90 por ciento de personas con las que he conversado sobre esto, no le han contado bien la historia. Son 30 años, hay que mirar para adelante”, consideró.

VISITA FALLIDA A TIENDA ALIANCISTA:

Cabe destacar que el técnico de la ‘bicolor’ asumió el cargo y emprendió una gira de visitas por los diferentes clubes del Perú de la Liga 1 y Liga 2. Sin embargo, manifestó en su momento, que recibió la negativa por parte del club Alianza Lima. El ‘Cabezón’ protagonizó como futbolista un traspaso polémico a Universitario de Deportes en 1993, procedente del equipo ‘blanquiazul’.