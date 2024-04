Butrón: “Se viene una crisis, entreguemos la Copa nomás”

El exjugador de Alianza Lima, Leao Butrón, se pronunció sobre las decisiones arbitrales de Kevin Ortega en el duelo entre la U y la UCV.

El enfrentamiento entre César Vallejo y Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de Trujillo, que concluyó con un empate sin goles, estuvo envuelto en varias polémicas. Una de ellas fue el codazo de Andy Polo a Johan Madrid, por el cual el árbitro Kevin Ortega solo le mostró tarjeta amarilla después de la revisión del VAR. También se destacó la mano de Polo dentro del área, otra mano de Alec Deneumostier y diferentes situaciones controvertidas.

Tras los incidentes en el estadio de Trujillo, uno de los espectadores más atentos al encuentro en las redes sociales fue Leao Butrón, exguardameta de Alianza Lima, quien no se contuvo al criticar el arbitraje y lanzar mensajes irónicos contra Universitario de Deportes, el actual campeón del fútbol peruano.

Podrías leer:

Butrón comentó sobre la mano de Andy Polo en el área, que no fue revisada por el VAR, escribiendo en sus redes sociales: “¿Mano? Ah no, centenario“. También expresó su sorpresa por el codazo de Polo a Johan Madrid y la subsiguiente tarjeta amarilla, diciendo: “¿Codazo? Ah no, centenario. Muchachos, se viene una crisis. Entreguemos la Copa nomás y ahorramos. Cara de palo, sinvergüenzas“.

Además, Butrón compartió sus observaciones sobre las situaciones polémicas durante el partido de Universitario, describiendo las decisiones del árbitro: “Jalón, roja… codazo, amarilla… ¡Qué viva el centenario!“.

Aunque las decisiones de Kevin Ortega generaron muchas críticas, un exárbitro FIFA, Miguel Scime, defendió las acciones, argumentando que el contacto en el codazo de Andy Polo a Johan Madrid no fue lo suficientemente grave como para justificar una tarjeta roja, sino que merecía solo una amarilla debido a su baja intensidad.