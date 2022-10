Butrón sobre caso Golf Los Incas: “Algunos jugadores no querían disculparse”

En la noche del 18 de noviembre de 2007, un grupo de jugadores de la Selección Peruana, en ese entonces comandados bajo las órdenes del “Chemo“, decidió meter mujeres a la concentración de Perú tras un sorpresivo empate 1-1 frente a Brasil en el marco de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

Butrón, quien en aquel entonces era el arquero suplente de aquel equipo que le sacó un valioso 1-1 a la “Verdeamarela” de Ronaldinho, reveló ahora momentos pocos conocidos de aquel suceso, que terminó ocasionando la debacle de Perú a lo largo de las clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010, donde se finalizó en el último lugar de la tabla tras las suspensiones de Claudio Pizarro, Santiago Acasiete, Andrés Mendoza y Jefferson Farfán, señalados como los responsables.

“Una fiesta de la…”, comentó Butrón en referencia al caso Golf Los Incas en entrevista con el periodista Giancarlo Granda. “A mi me consta que Chemo quiso solucionarlo. Después de un par de meses, se da cuenta Chemo que habíamos perdido jerarquía en el equipo y nos llama al vestuario y nos dice: Qué opinan si llamamos a estos chicos (los sancionados), para que vengan y pidan disculpas”, expresó el ex guardameta de Alianza Lima.

“Pero por lo que me comentó Chemo, ellos no querían disculparse, (aunque) no todos. Hay otros que no tuvieron nada que ver e igual los sacaron. Se sintió atado de mano Chemo, no podía hacer nada. Hay que reconocer que los chicos que jugaban en Europa eran quienes le daban jerarquía al equipo”, indicó Butrón sobre el recordado caso de la Selección Peruana.

