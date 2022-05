Butrón: “Yo merecí ir al Mundial Rusia 2018, hice todos los méritos”

El exportero recordó su paso por la Selección Peruana en el ciclo de Ricardo Gareca.

Leao Butrón, exportero de la Selección Peruana, afirma que mereció ir al Mundial de Rusia 2018. Recordemos que es el quinto arquero que más partidos disputó con la bicolor.

“Una espina que tengo es que yo merecí ir al Mundial. Nunca lo dije así de claro, pero deportivamente yo merecí ir al Mundial… No fui y me parece bien los que fueron, no estoy diciendo saca a este u otro. Yo creo que hice todos los méritos para estar en el Mundial, pero respeto la decisión, más cuando hay un cuerpo técnico que conozco y es ‘A1’. Yo sientó que hice todos los méritos para poder estar ahí”.

Expresó Butrón en ‘Tanke Como Cancha’.

Por otro lado, Butrón no se calló nada y arremetió contra algunos dirigentes de Alianza Lima del 2020 en ese entonces por el descenso a segundo división.

“Lo que pasó (descenso) sí me dolió porque nadie lo pensaba. Dos meses antes yo sentía lo que podía pasar. La gente me criticó por ello. Me dijeron que no hice nada, pero no era dirigente, sino jugador de fútbol. Yo hice el papel que me tocaba hasta el final”, explicó el exarquero.