Cáceda “Acá no hay héroes,  todos hicimos nuestro trabajo”

Dijo Cáceda, golero de Melgar, tras atajar dos penales para la clasificación a Fase 2 de la Sudamericana

El portero de Melgar, Carlos Cáceda, fue la figura del encuentro ante Nacional de Posotí, atajó dos penales y permitió que los rojinegros ganen 4-3 y accedan a la Fase 2 de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el portero no se siente ‘salvador’, y resaltó el trabajo del grupo tras clasificar. “Acá no hay héroes, todos hicimos nuestro trabajo. No fue el partido que esperábamos, sabíamos que ellos iban a salir con todo. El equipo no estaba confiado, pero había convicción de tener un resultado positivo. No pensé que llegaríamos a penales”, dijo la ‘Pantera’.

Como se recuerda, Melgar tenía una ventaja de 2-0 en la ida, pero en la vuelta cayeron 2-0 y le igualaron la serie 2-2. Esto generó que todo se defina en penales. “Salimos pensando que estábamos 0-0. El partido lo teníamos controlado, teníamos posesión, pero no concretamos los goles. Estábamos tranquilos (en la tanda), estuvimos preparados, había buenos pateadores y confianza”, remarcó.

DATO

El defensa argentino Pellerano sufrió una lesión, no es grave, pero lo guardarán y no jugará ante Cusco FC.