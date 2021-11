Cafú : “Brasil puede levantar esa copa Mundial de nuevo en Qatar”

‘Cafú’, bicampeón del mundo con la selección brasileña, analizó las claves de la próxima cita mundialista y las selecciones favoritas

Marcos Evangelista de Morais ‘Cafú’ fue bicampeón del mundo con la selección brasileña ganando en Estados Unidos 1994 y Corea Del Sur y Japón 2022. Uno de los mejores laterales de la historia del fútbol analizó para AS sobre las opciones de ganar de la selección canarinha, el futuro de Vinicius y el posible papel de España.

Queda un año para el Mundial de 2022 y todas las miradas del fútbol en clave selecciones se centran en la cita del próximo noviembre en Qatar. A un año vista, ¿Cómo ve usted, como embajador, el próximo Mundial?

Con un año para el mundial, anticipo que la Copa del Mundo en Qatar el próximo año será maravillosa. Será diferente a cualquier Copa del Mundo anterior que hayamos visto y será una oportunidad para que el mundo conozca a Qatar, así como a su gente y sus estadios, que se han construido exclusivamente para este torneo. Nos estamos preparando para dar la bienvenida a aficionados, selecciones nacionales y gente de todo el mundo. Qatar abrirá sus puertas a todos. Los ojos del mundo del fútbol estarán puestos en Qatar por lo que será un evento especial. El 21 de noviembre estaremos exactamente a un año del primer partido de Qatar 2022, así que estoy emocionado.

Es un mundial diferente, el planeta fútbol cambia su itinerario por la cita. La pregunta es obligada. ¿Qué le parece la fecha?

El mundo ha cambiado y hay varios factores que llevaron al cambio de fecha en Qatar, que comenzará en noviembre en lugar de junio. No veo que haya ningún problema con la nueva fecha. Los jugadores llegarán al torneo en plena forma en lugar de al final de una larga temporada, lo que debería ser un gran beneficio. También vale la pena decir que si bien el calor en Qatar puede llegar a casi 50 grados en junio, en noviembre y diciembre hará mucho más frío, alrededor de 18-25 grados, que son las condiciones perfectas para el fútbol en mi opinión. Creo que los equipos se adaptarán fácilmente a jugar en Qatar.

Usted es bicampeón del mundo pero desde Brasil en 2002 los últimos cuatro campeones del Mundial son europeos. Francia, Alemania, España e Italia. Después de un gran verano de Eurocopa y Copa América, ¿cree que la distancia entre las selecciones europeas y sudamericanas se ha reducido?

Es cierto, las últimas victorias a las que contribuí fueron en 1994 y 2002 cuando Brasil fue campeón del mundo por cuarta y quinta vez. Creo que la distancia entre los equipos europeos y los sudamericanos ha disminuido mucho. Los equipos europeos siguen presionando y esforzándose mucho y tienden a tener mucha más unidad. Pero los equipos sudamericanos son difíciles de enfrentar, como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Chile. Son equipos que hacen trabajar duro al rival y ese será el caso también en el Mundial del año que viene. Esperamos que esta distancia pueda disminuir nuevamente en Qatar 2022 con uno de los equipos sudamericanos coronados como campeones del mundo, ¡preferiblemente Brasil!

¿Tiene Brasil la suficiente fuerza para dar la sorpresa y levantar la Copa del Mundo?

Brasil tiene un equipo muy fuerte y definitivamente es capaz de levantar la Copa del Mundo. Brasil siempre tiene un equipo muy competitivo, es el único país que ha sido campeón del mundo cinco veces, y por naturaleza siempre exigimos respeto. Pueden llegar muy lejos. Quienes no crean en el potencial de la selección brasileña se sorprenderán, no tengo ninguna duda de que Brasil puede levantar esa copa Mundial de nuevo en Qatar.

Desde España cuando pensamos en Brasil pensamos en Vinicius JR, con 21 años su irrupción no pasa desapercibida ¿Cree que puede ser la próxima gran estrella brasileña del mundo del fútbol?, ¿Cuál crees que es su techo?

Vinicius Junior es sin duda un gran talento brasileño que está muy orgulloso de estar jugando en un gran equipo como el Real Madrid. Estoy seguro de que será uno de los mejores jugadores del Mundial de Qatar. Necesita jugar, necesita tener confianza, necesita asegurarse de que es útil para el equipo brasileño. Es un talento, es joven y sé que, si juega, hará un gran Mundial. Es un joven esperanzador no solo del fútbol brasileño, sino también del fútbol mundial. Ha comenzado muy bien en Madrid, marcando varios goles, pero eso no es una sorpresa. Sé que usará todo su potencial en la Copa del Mundo para ayudar a Brasil a intentar ganar la Copa del Mundo. Todavía estamos a un año de la Copa del Mundo y durante este año definitivamente puede ganar mucha experiencia y seguir mejorando.

Hablemos de Messi. Su Copa América no dejó dudas, levantó ese ansiado gran título con Argentina y lo hizo liderando una gran generación. El Mundial de Qatar es su última oportunidad, ¿Ve posible que Messi levante esta Copa Mundial?

Sería el gran colofón a su carrera.Soy fan de Messi. Siendo brasileño es difícil hablar de Messi. Messi es un talento innato, y sin duda es un candidato para llevar a Argentina a ganar la Copa del Mundo. Es un jugador que emociona a la gente: marca goles, gana partidos y gana títulos. También sabemos que Messi es el líder de una generación de jugadores como dices con Martínez, Romero, Paredes, Di María. Tengo una gran admiración por Messi, al igual que los fanáticos del fútbol en todo el mundo, pero aquí en Brasil no queremos que levante la copa en Qatar porque queremos que Brasil gane. Pero claro, apoyamos y amamos a Messi, todos quieren que tenga éxito.

La Selección catarí se estrena en una gran cita mundialista y para muchos es una auténtica desconocida. Después de ser campeones en la Copa Asiática 2019 en Emiratos Árabes y de quedar en la tercera posición en la última edición de la Copa Oro de la CONCACAF, ¿Cree que la selección podrá competir de tú a tú contra grandes selecciones con más experiencia internacional?

La selección de Qatar jugará en casa y cuenta sin duda con el apoyo de todo el mundo. Brasil, Alemania, Argentina, Italia, son equipos de los que se habla internacionalmente con mucha experiencia y que están acostumbrados a jugar este tipo de competiciones pero creo que Qatar puede tener una gran Copa del Mundo y utilizar la experiencia que adquirió al ganar la Copa Asiática de 2019 y llegar lejos en el torneo de la Copa Oro de este verano. Entonces, en resumen, espero que Qatar tenga un buen torneo y esperarán llegar lo más lejos posible.

Con respecto a España. Su Eurocopa dejó atónito a más de uno siendo una de las sorpresas del torneo gracias al talento joven. ¿Cómo ve a la Selección Española?

Sí, la selección española es sin duda una de las favoritas el año que viene. Luis Enrique está haciendo un trabajo fantástico con la selección española, llegando a las semifinales de una competición importante con un talento tan joven. Dar a los jugadores jóvenes la oportunidad de mostrar su talento creo que es muy importante y estos jóvenes jugadores españoles ahora pueden utilizar esta experiencia con buenos resultados en la Copa del Mundo del año que viene. Todos los grandes equipos y todos los que han ganado la Copa del Mundo en el pasado, por supuesto, tienen una oportunidad en Qatar. Pero una vez más España es una de las favoritas para ganar, eso sí, seguro.

¿Y Pedri? Con 18 años lo jugó todo en la Euro, es indiscutible en el Barça y en el mundo del fútbol se le considera un gran jugador. ¿Cómo ve su futuro?

A sus 18 años, Pedri es sin duda un gran talento joven. Tuvo la oportunidad de jugar casi todos los minutos de cada partido en el Campeonato de Europa y es otro gran talento del Barcelona que aún se está desarrollando. Me gusta mucho ver a estos jóvenes talentos emergentes, ¡sean brasileños o no! Me gustan los jugadores con personalidad y Pedri es uno de ellos. Espero que él también pueda tener una gran Copa del Mundo y seguir jugando bien para Barcelona y España.

Por último, para terminar, de cara a los aficionados. ¿Qué cree que va a ser lo mejor de la experiencia de Qatar albergando un Mundial de fútbol de estas dimensiones?

Será una experiencia fantástica, probablemente una de las mejores Copas Mundiales jamás vistas. Será la primera Copa del Mundo donde los fanáticos tendrán la oportunidad de ver dos partidos el mismo día debido a la naturaleza compacta del país y la proximidad de los estadios. El país se está preparando con la mejor infraestructura del mundo para poder brindar a los jugadores y al público las mejores instalaciones, como estadios de última generación con aire acondicionado y lugares interesantes para hospedarse mientras estás en Qatar. La infraestructura del estadio ahora está completa en más del 98%, por lo que Qatar está casi listo para recibir a fanáticos de todo el mundo. Estuve en Qatar esta semana para presenciar la inauguración de otro estadio, esta vez Al Thumama, y fue increíble. Así que estoy emocionado por el próximo año y creo que los fans también deberían estarlo. Qatar está listo con los brazos abiertos para dar la bienvenida a todos. Han dicho desde el principio que quieren organizar una Copa del Mundo increíble y están en camino de lograrlo.