Caicedo antes de enfrentar a Perú: “Estamos muy motivados”

Moisés Caicedo se refirió al encuentro de la Selección ecuatoriana ante Perú en el estadio Nacional de Lima, para cerrar la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas

“Estamos con la ilusión de traernos los tres puntos de Perú. Estamos muy motivados, entrenando muy fuerte para hacerlo mejor que ante Brasil”, manifestó Caicedo. Sin embargo, no olvida lo sucedido con Brasil en un juego con muchas incidencias.

“Nos quedó un sabor amargo porque la verdad, merecimos la victoria. Como dijo Gonzalo (Plata), el juez pasó más en el VAR y no nos favoreció a nosotros. Ellos querían quemar tiempo porque el árbitro no dio el penal ni la expulsión de Alisson”, indicó.

Asimismo, destacó a Gustavo Alfaro: “Nos da la libertad de hacer las cosas en el campo, y cuando uno tiene esa libertad lo hace mejor. Cuando él me pide algo es porque yo puedo hacerlo y me da alegría que me hable porque soy el jugador que más balones puede filtrar”.

Por otro lado, habló sobre sus aspiraciones en el partido contra la Blanquirroja: “Vamos a estar enfocados atrás. Vamos a presionar porque Perú cuando ataca es muy peligroso. Hay ansiedad porque queremos dar lo mejor de nosotros para poder sellar nuestra clasificación”, dijo.

“Estar en un Mundial para todo jugador es muy lindo y para mí que desde siempre he soñado, no creía estar en uno tan joven. Lo vamos a lograr y vamos a meternos en el Mundial que es lo que todos los ecuatorianos soñamos”, finalizó.