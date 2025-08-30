CAJA HUANCAYO ENTREGA DEPARTAMENTO A SUBOFICIAL PNP GANADORA DEL CONCURSO “POLICÍA SOY”

En el marco de su compromiso de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo la seguridad ciudadana, la equidad y el bienestar social, Caja Huancayo hizo entrega de un departamento a la suboficial de segunda Verónica Gargate Coaguila, de la Dirección de Aviación Policial, ganadora del concurso “Policía Soy”.

Este concurso, que articuló esfuerzos entre el sector privado y la sociedad civil para visibilizar el valor y la entrega de la Policía Nacional, contó con la participación activa de Caja Huancayo, institución que otorgó el premio principal: un departamento en Surco. La ceremonia se desarrolló en un ambiente de reconocimiento y orgullo institucional, con la presencia de autoridades policiales, representantes de la entidad financiera y la familia de la ganadora.

El certamen recibió 238 postulaciones a nivel nacional, de las cuales 16 llegaron a la etapa final y fueron sometidas a votación ciudadana. Estos relatos, narrados en primera persona, reflejaron el compromiso de miles de policías que contribuyen a la paz y la seguridad. En este marco, el suboficial Garate fue reconocida por su valiente acción al rescatar a un adulto mayor durante un incendio en Barrios Altos, Lima.

Durante la ceremonia, el Presidente del Directorio, Jorge Solís Espinoza, destacó que para Caja Huancayo es un honor reconocer la entrega y servicio de la Policía Nacional, subrayando que este gesto reafirma el compromiso de la entidad financiera al fortalecer la cooperación entre el sector privado y las instituciones públicas.

La suboficial Gargate expresó su agradecimiento señalando que este reconocimiento no solo constituye un logro personal, sino un homenaje a todos los policías del Perú que arriesgan su vida por una población mas segura.

Con esta iniciativa, Caja Huancayo reafirma su rol como institución socialmente responsable, alineando sus acciones a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y promoviendo la sostenibilidad social a través del respeto, la gratitud y la unión entre la ciudadanía y la Policía Nacional del Perú.