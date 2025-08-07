¡Campeonas!: Perú logra el título del Campeonato Sudamericano por Equipos de Golf

• Se trata del tercer título del Team Perú femenino en la historia del torneo. La última fue en 1997.

Luego de 28 años, el equipo femenino de golf de Perú logró el título del Campeonato Sudamericano por Equipos Copa Los Andes 2025, la competencia de golf más importante en la región. El torneo se desarrolló en Guayaquil, del 30 de julio al 2 de agosto.

Con dos victorias finales contra Brasil y Uruguay, el equipo nacional llegó a 14 puntos grandes, haciéndose inalcanzable para Argentina y Colombia, que empataron en la segunda posición con 12 unidades. El equipo peruano le ganó a siete de sus ocho rivales: Paraguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia, Brasil y Uruguay, logrando una efectividad del 87,5%, en función de 14 puntos grandes ganados de 16 posibles.

El equipo peruano estuvo conformado por María Salinas, Luisamariana Mesones, Ximena Benites, Camila Zignaigo y Aitana Tuesta, lideradas por la capitana Lucía Gutiérrez y el coach de alto rendimiento José Luis Muñoz.

Se trata de la tercera victoria femenina del Team Perú en la Copa Los Andes. Las dos anteriores datan de 1996 y 1997. La del 2025 viene precedida de dos subcampeonatos en 2023 y 2024.

El Team Perú volverá a la acción del 25 al 28 de septiembre con ocasión del Campeonato Sudamericano Pre Juvenil en Bucaramanga (Colombia), cerrando así el calendario 2025 en materia de competencias internacionales.