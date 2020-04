‘Canchita’ Gonzáles: “Sueño con volver a Universitario”

Volante de Cristal no ocultó su amor por la crema. “Me gustaría volver a jugar algún día con Ruidíaz, ‘Oreja’ Flores y Polo”, dijo

Entrevista:

UCI DEPORTES

El primer amor nunca se olvida y eso lo sabe muy bien Christoffer Gonzales, quien actualmente defiende los colores de Sporting Cristal, pero siempre tendrá en su corazón a Universitario, club donde se formó y logró el título en el 2013.

El más emocionado con las palabras de ‘Canchita’, es el hincha de la ‘U’, pues cuando el volante vistió la crema, siempre mostró su mejor rendimiento.

Gonzales dejó en claro que, de momento, pertenece a Cristal y siente cariño y respeto, por ello, dará su máximo rendimiento para pelear los primeros lugares y el título nacional de la mano del técnico Roberto Mosquera.

1.- ¿Cómo afrontas está cuarentena?

En realidad muy tranquilo aquí en casa haciendo las cosas deportivas en el día a día, pero bien ante la situación difícil en la que nos encontramos, pero hay que tener mucha paciencia.

2.- Aparte de entrenar ¿Qué otras actividades realizas?

Yo en realidad no sé cocinar, pero trato de ayudar en casa en ese sentido usualmente no lo hago, pero siempre es bueno darse un tiempo para dar una mano. También colaboro con la limpieza del hogar.

3.- ¿Te volveremos a ver de crema?

En un futuro me gustaría jugar en el equipo en donde me pude formar, no te hablo de ahora, porque estoy enfocado en lo que es Sporting Cristal, club al que le tengo mucho cariño y me entrego al máximo siempre.

4.- Sueñas regresar a la ‘U’ con tus amigos del 2014

Como digo, eso en un futuro me gustaría poder hacerlo, y llegar junto con Edison Flores, Andy Polo y Edison Flores.

5.- ¿Por qué con ellos tres?

Con Flores, Ruidíaz y Polo somos muy buenos amigos y cuando nos encontramos en la selección peruana conversamos un poco de nuestros deseos.

6.- Las cosas no han sido positivas para Cristal este año

Cristal es un equipo que siempre pelea arriba y siempre tiene que tratar de hacerlo. Lo digo por la situación que nos encontramos como club, de que no se daban los resultados.

7.- Están a tiempo de levantarse

El campeonato recién empezó, un par de fechas, pero está claro que no es lo mejor para el equipo y para el club porque ellos tendrían que estar peleando arriba, pero hay que tratar de mejorar en las cosas y pulir los errores.

8.- ¿Cómo tomaste la llegada de Mosquera al club?

Tiene mucha experiencia es un gran técnico, muy capacitado, inteligente, sabe manejar el equipo y ahora que estamos en casa seguimos trabajando junto con él y su comando técnico.

9.- ¿Cómo es el trabajo virtual con el técnico?

No estamos descansando para nada, pero muy bien y él saca buenas enseñanzas en cada entrenamiento.

10.- El año pasado jugaste con Lobatón ¿Qué tal esa experiencia?

Lobatón es un extraordinario jugador y más que eso, es una gran persona y anda con nosotros también. Él está muy cerca de nosotros, pero ya no como jugador.

11.- Te sorprendió que ahora sea directivo

Son decisiones que no nos toca intervenir a nosotros y sólo son decisiones de la dirigencia, pero él está con nosotros y lo principal es que lo vemos en el día a día.

12.- ¿Tienes alguna meta pendiente?

Mi objetivo es poder salir nuevamente, seguir creciendo, potenciándome, que es lo principal y el sueño que tengo, por eso es que me entreno en el día a día, para tratar de cumplir ese objetivo.

13.- ¿Te quedaste con las ganas de seguir en Chile?

Si bien es cierto, en Colo Colo no tuve muchas posibilidades de jugar, pero sé y confío en mi capacidad y pude ser un jugador importante, pero no se dio.

14.- ¿Qué decirle al Perú en medio de esta pandemia?

Son momentos difíciles y duros. Gracias a Dios en lo personal puedo tener un techo, puedo estar con mi familia, descansar dentro de casa, pero hay mucha gente afuera que la está luchando prácticamente solidarizarme con ellos también, que tengan mucha fuerza, mucho ánimo.

15.- Tener fe en este tiempo es importante

Que no pierdan las esperanzas y tengan mucha paciencia, que lo principal es que tengan mucha fe en Dios, que en algún momento nos va a sacar de esta situación y lo primordial es que todos puedan acatar esta cuarentena con mucha responsabilidad.