Cantolao castigará a Víctor Salas

También por indisciplina el día de su cumpleaños.

Tomás Acha, delegado de Cantolao, habló con Todo Sport sobre Víctor Salas, jugador que habría roto los protocolos en su cumpleaños. “Está en pleno proceso de descargo del jugador. Lo tomamos en privado. Las faltas son dos: primero, que ha salido con su enamorada que no vive con él y segundo, que en un restaurante ha roto la distancia social y tomó alcohol. No estuvo en una reunión”, comentó.

Asimismo, declaró que no se quedarán con los brazos cruzados. “Hay que aclarar hasta donde pueden y hasta dónde no pueden. Esperamos que el Departamento Médico le dé el alta médica y de una vez pueda entrenar, ya tuvo Covid-19 y no se ha vuelto a contagiar. Otra cosa es que pueda jugar, en caso no haya un fallo de la Comisión de Disciplina”, afirmó.

Los chalacos descansaron el fin de semana y desde ayer entrenan en la Escuela Naval.