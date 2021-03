Cantolao lo pasó por encima

Le ganó 3-1 a Universitario que jugó diezmado por ausencia de algunas de sus figuras. Palacios, Sánchez y Leyes marcaron para los chalacos y Celi fue el mejor del partido.

Desastroso. Universitario hizo su peor presentación en este 2021, las ausencias de los uruguayos Novick, Urruti y Alonso se sintieron, y Cantolao las aprovechó para liquidar al equipo crema. Celi hizo lo que quiso y fue figura, sus compañeros Palacios, Sánchez y Leyes anotaron los goles. Descontó Valera en el estadio Iván Elías Moreno por la segunda fecha de la Liga 1.

El técnico Comizzo demostró, una vez más, que no sabe replantear un equipo. Corzo de central no rindió, Chávez de lateral no la vio, Guarderas perdido, Cabanillas desaparecido y Soto sufrió. Arriba Gutiérrez y Valera se rotaban el puesto de ‘9’, uno se adelantaba y el otro quedaba atrás, pero ninguno pudo llegar con claridad al arco de Limousin.

Cantolao fue inteligente y con pierna fuerte supo controlar al rival. El golero Carvallo estuvo seguro y a los 9′, ganó un mano a mano contra Palacios, quien se cobró la revancha porque en el minuto 28, aprovechó un tiro de esquina de Tajima y anotó de cabeza el 1-0.

El balón detenido fue la pesadilla de la ‘U’, Cantolao mostró las falencias del equipo y les ganó el vivo a los defensas cremas. Quintero fue el que más buscó en tienda merengue, pero no tuvo con quien asociarse, y tuvo que cambiar de posición y hasta ir al medio para tomar el balón.

En Cantolao, Celi fue el mejor, pues hizo lo que quiso por el sector de Soto, lo tuvo loco y junto a Tajima les dieron harta chamba a los defensores. A los 44′, Sánchez sin marca cabeceó solo tras un tiro de esquina de Celi y puso el 2-0.

Para el complemento, Comizzo trató de rearmar el equipo, pero se disparó a los pies, porque no atinó. Si bien la ‘U’ descontó a los 48′ a través de Valera, esto fue por un error de Cantolao que no pudo salir y Guarderas sacó un centro, donde el balón pegó en un defensa chalaco y Valera aprovechó para poner el 2-1. Sin embargo, esto fue un espejismo porque el equipo se desarmó.

A los 55′, Palacios hizo una gran jugada, nadie lo pudo parar y se apoyó con Leyes, quien se acomodó y sin marca puso el 3-1. En adelante, la ‘U’ sufrió las lesiones de Murrugarra y Chávez, entraron los chicos Carpio, Larios y Quispe, quienes debutaron y respondieron cuando tuvieron el balón, pero no quita que el equipo de Comizzo no tuvo idea de juego, y terminó jugando muy desordenado.

Cantolao terminó con 10 hombres por expulsión de Palacios, y ni así la ‘U’ pudo descontar. Hay preocupación, porque con este equipo y ese juego, en la Libertadores se lo comerán vivo.

CANTOLAO 3

Christian Limousin

—

Jair Toledo

Víctor Salas

Arón Sánchez

Orlando Núñez

—

Omar Reyes

Jesús Castillo

Mario Tajima

Yuriel Celi

William Palacios

—

Gabriel Leyes

————————-

DT: Jorge Espejo

———————-

UNIVERSITARIO 1

José Carvallo

—

Diego Chávez

Aldo Corzo

Nelinho Quina

José Soto

—

Armando Alfageme

Rafael Guarderas

Alberto Quintero

Nelson Cabanillas

—

Enzo Gutiérrez

Alex Valera

————————-

DT: Ángel Comizzo

———————-

ÁRBITRO: Micke Palomino

LÍNEAS: Mario Espichán – Carlos Llerena

CUARTO: Alejandro Villanueva

GOLES: William Palacios 27’, Aron Sánchez 44’, Gabriel Leyes 55’ (C). Alex Valera 47’ (U)

CAMBIOS: Christian Sánchez x Jesús Castillo, Iván Luquetta x Gabriel Leyes, Diego Otoya x Omar Reyes (C). Jorge Murrugarra x José Soto, José Zevallos x Diego Chávez, Guillermo Larios x Nelson Cabanillas, Mathías Carpio x Rafael Guarderas, Piero Quispe x Jorge Murrugarra (U)

TA: Omar Reyes, Gabriel Leyes, Jair Toledo, Yuriel Celi, Christian Sánchez (C). Nelson Cabanillas (U)

TR: William Palacios (C)

ESTADIO: Iván Elías Moreno – VES