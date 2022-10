Cantolao y César Vallejo se enfrentan por la jornada 15 del Torneo Clausura

Academia Cantolao recibirá este sábado 08 de octubre a César Vallejo por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro ha sido programado para la 01:15 de la tarde en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

El cuadro chalaco llega motivado luego de vencer a San Martín (3-1), un rival directo en la lucha por la permanencia, en la última jornada del campeonato. Ahora, sin embargo, el reto es un poco mayor pues su rival busca acomodarse en el grupo de arriba de la tabla.

El ‘Delfín’ todavía no puede ‘cantar victoria’ ante los ‘poetas’, pero al jugar como local no le queda más que sumar los tres puntos pues solo así estará más cerca de su gran objetivo. Para este encuentro el equipo no tendrá bajas. Los trujillanos vienen a este partido tras ganar 3-2 a Alianza Lima por la fecha 14 en el estadio Mansiche.

Redactor: Diego Pecho