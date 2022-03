Carini: “Perú se merece otra revancha en el Mundial”

Fabián Carini, exarquero de la Selección Uruguaya, habló sobre el partido entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Cada vez falta menos para el trascendental encuentro entre Perú y Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, duelo que podría definir al último clasificado de manera directa a Qatar 2022. Fabián Carini, exseleccionado uruguayo, habló sobre este duelo no apto para cardiacos.

El exportero uruguayo mencionó que Perú merece una revancha en Qatar 2022: “Deseo que gane mi país, pero me gustaría que Perú vuelva a jugar otro Mundial. Se merece otra revancha”.

El exgolero de la ‘Celeste’ analizó el partido ante Perú: “Será complicado, ya que Perú tiene una buena selección, tienen un entrenador que lleva buen tiempo trabajando. Está acostumbrado a lidiar con este tipo de emociones, situaciones”, declaró en el Diario Depor.

Luego agregó que la concentración será un factor fundamental para los ‘charrúas’: “Me parece que Uruguay debe estar muy concentrado por él, pero también de todo el equipo. Una individualidad sí te puede ganar, pero el colectivo te puede llevar adelante. Perú tiene muchas armas, tiene una gran selección”.

Para finalizar, el exguardameta habló sobre Gallese y Lapadula: “No es fácil mantenerse tantos años en la selección. Lo he visto en Copa América, en Eliminatorias, es un arquero que da garantías. Gallese es un arquero de experiencia, conoce el puesto, conoce jugar en presión. Lapadula es uno de esos jugadores que uno no se puede descuidar, siempre está esperando su oportunidad. Son de esos jugadores que uno siempre quiere en su equipo. No baja la cabeza, siempre motiva a sus compañeros, es un jugador de experiencia”, sentenció.