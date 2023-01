Carlo Ancelotti: “En la primera parte no estuvimos bien, la segunda ha sido distinta”

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que hicieron un mal primer tiempo ante Villarreal, sin embargo se mostró satisfecho por la remontada y dejó en claro que “el escudo nunca se rinde”.

“El Madrid ha vuelto y ha vuelto muy bien. En la primera parte no estuvimos bien, la segunda ha sido distinta. Hemos arriesgado más, hemos estado mejor físicamente y hemos tenido coraje. De este partido, tengo una primera parte y la segunda. La primera no fue buena, no podemos jugar así. Pero la reacción fue espectacular. Este escudo nunca se rinde, los que trabajan en el club lo saben”, indicó el técnico italiano en conferencia de prensa.

Además, Ancelotti destacó la actitud de su equipo para remontar en el marcador: “Los muchachos han tenido carácter y personalidad para hacerlo, la dinámica era muy negativa y pasó a ser muy positiva. No debemos olvidar la primera parte, pero la segunda nos da mucha confianza. No nos rendimos, luchamos todos los balones… Cambiamos. El Madrid nunca se rinde”.

Real Madrid tendrá que cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el duelo en San Mamés ante Athletic de Bilbao. Los ‘galácticos’ están tres puntos por debajo del Barcelona en la Liga Española.