¡Manucci espera respuesta de la Comisión de Licencias!

Henrry Paredes, Gerente de Carlos A. Manucci, asegura que las reglas están para cumplirse.

Como es conocido, Carlos A. Manucci, presentó un oficio a la Comisión de Licencias aduciendo que UTC a incurrido en algunas faltas que no se han estipulado de forma correcta. Es por eso que, Henrry Paredes, Gerente del club, asegura que en Trujillo esperan una respuesta y que las leyes están para cumplirse.

«Estamos a la espera que la Comisión de Licencias se pronuncie respecto al informe que hizo la Gerencia de Licencias, donde indica que estaríamos fuera de plazo para que ellos hagan la fiscalización en el caso de UTC y de Sport Boys. La Comisión de Licencias se reuniría en estos días y estamos a la espera de su pronunciamiento», aseguró Henrry Paredes.

Esta situación vuelve a poner las cosas grises en el torneo peruano y es que a lo largo de todos los años, siempre los torneos se vienen definiendo en mesa. Acaba el campeonato y nos preparamos para la danza de comunicados y oficios acusando a una u otra institución de faltas incurridas.

De igual manera, es importante recalcar que la FPF, como es conocido, no se viene manejando de la mejor manera. Se a constatado que si existen quejas y reclamos es porque las cosas no están claras en cuanto a números, es por eso que no se puede poner las manos al fuego por nadie.

Por último, Henrry Paredes, gerente de Carlos A. Manucci, es el encargado de ver lo más le conveniente para el club trujillano, asegura que las leyes están para cumplirse y que si no si no se respeta, la Comisión de Licencia estaría por las puras, ya que no hacen realmente su trabajo.

«Al club Mannucci siempre se le ha exigido, siempre se le ha pedido que cualquier observación sea levantada en el más breve plazo, sin embargo con otros clubes no lo hacen, no lo entendemos», aseguró Henrry Paredes. Esta novela tiene para rato. Ya tiene un claro ejemplo con la reposición de Ayacucho FC a primera división. ¡Veremos!