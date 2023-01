Carlos Alcaraz: “Estoy viendo el Abierto de Australia desde casa y se hace duro pues pienso que soy yo el que podría estar ahí”

Carlos Alcaraz no se pierde nada del tenis. Aún en medio de su recuperación tras su lesión que lo dejó fuera del primer Grand Slam del año, el tenista español señala que sigue de cerca el torneo y saca lo mejor de su inactividad.

“Estoy viendo el Abierto de Australia desde casa y se hace duro pues pienso que soy yo el que podría estar ahí, pero soy una persona positiva y creo que este parón me viene bien para darme cuenta de algunas cosas que pude hacer mejor en la pista y fuera de ella”, comentó Alcaraz.

Además, asegura que no le preocupa lo que hagan sus perseguidores por el número 1 del mundo, pero que los sigue de cerca. “Estoy pendiente de lo que hagan Djokovic y Tsitsipas, pero no me preocupa. Para quitarme el número 1 allí cualquiera de los dos tiene que ser campeón y si sucede será porque el que lo logre se lo merecerá más que yo. Será un año de presión para mí por los títulos que gané en 2023 y esto es muy largo y puede empezar bien y acabar mal o viceversa”.

Por otro lado, dio una actualización de su recuperación y espera volver a jugar ponto. “Estoy progresando bien y rápido y hace unos días volví a entrenar en la pista. Tengo muchísimas ganas de jugar, más que nunca, pues jamás estuve tanto tiempo sin competir”.