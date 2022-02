Carlos Ancelotti: “Ha costado pero esta victoria la necesitábamos”

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras ganar 1-0 al Granada CF por la fecha 23 de la Liga Santander

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras ganar 1-0 al Granada CF por la fecha 23 de la Liga Santander. El estratega italiano se mostró aliviado tras ganar este encuentro muy difícil.

Sobre el papel de Marco Asensio, quién anotó el único gol del partido: “Asensio lo está haciendo muy bien. Ha sido importante, tiene compromiso y tiene calidad. Hemos tenido bajas, sí, pero el resto ha jugado un buen partido. Hazard, Jovic. No tengo duda de que Asensio ha dado un paso al frente. Lo lleva haciendo desde el principio de la temporada”.

Resaltó bastante el trabajo del cuadro merengue en el partido: “Era importante reaccionar. Nos ha costado en la primera parte pero en la segunda hemos reaccionado y creo que lo hemos hecho muy bien”.

Respondió también porque la suplencia de Luka Jović en este cotejo: “Jović ha tenido el Covid y le ha costado un poco la condición física. No le he puesto porque todavía no está al 100% por eso fue suplente.

El Sevilla también está peleando con el Real Madrid el título de la Liga Santander, ya que se posiciona en el segundo puesto: “No nos podemos relajar. Es bueno que tenemos una semana para trabajar y tener descanso también. Este jueves llegamos a las tres de la mañana y esto en el aspecto físico también se nota”.