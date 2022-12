Carlos Desio: “Podemos traer más jugadores así que estamos hablando con el presidente para traer más gente”

Carlos Desio, habló con un medio deportivo sobre ser el nuevo entrenador de Alianza Atlético, habló sobre los trabajos y la planificación que tienen de la pretemporada, y señaló que el cuadro churre aún sigue en el mercado buscando jugadores que puedan reforzar al equipo.

“Hoy fue el segundo día, todavía no tenemos el plantel completo, faltan jugadores todavía. Esta semana es de adaptación en donde los jugadores se van a ir adaptando y vamos a entrenar a un solo turno. A partir del lunes empezamos con la pretemporada fuerte. Empezaremos los doble turnos intensos: por la mañana la parte física y por la tarde lo que es táctico”, señaló Desio.

“Podemos traer más jugadores así que estamos hablando con el presidente para traer más gente. Estamos viendo qué jugadores trae para seguir potenciando al equipo que tiene el 80-90% de su capacidad”, añadió.

Además, reveló lo que le convenció para dirigir al conjunto de Sullana. “Me habló del proyecto, de la libertad que se iba a tener de elegir jugadores, de trabajar tranquilo, de darme el apoyo correspondiente. Sabemos que esto es fútbol y se maneja por resultados, cuando no se gana uno tambalea, entonces me dio la confianza”.

Por otro lado, Desio cree que el calor será de ayuda para hacerse fuertes de local, pero no será decisivo. “Todo lo que sea un plus extra es un beneficio, pero no es todo, sino saldrían campeón los de altura, los del calor, y salen siempre campeón Alianza, Universitario, Cristal, los del llano. Si no juegas fútbol, no tienes posibilidades”.

También opinó sobre la implementación del VAR y considera que hay cosas más importantes que mejorar. “El VAR es una ayuda, pero yo mejoraría otros aspectos primero. Haría que las canchas estén muy buenas, creo que lo que le falta al equipo peruano es la velocidad por no tener las canchas en perfecto estado. Por eso tiene la diferencia a otros países sudamericanos”.

Finalmente, asegura que nuestro torneo está recuperando terreno. “Creo que la liga peruana es competitiva. Tienes la de Argentina o Brasil que están por encima, pero después se está equiparando con los demás países de Sudamérica”.