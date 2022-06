Carlos Lobatón: “Australia nos estudió bien”

Carlos Lobatón, ex mediocampista nacional, habló sobre la eliminación de Perú ante Australia por el repechaje intercontinental Qatar 2022

El ex rímense, señaló que los 'Canguros' estudiaron bastante a la 'blanquirroja'.

Asegura que no esperaba está dura eliminación: “Estamos tristes por lo que no se pudo lograr de cara a la clasificación. El partido fue muy disputado donde el que cometía menos errores terminaba obteniendo el pase. Perú no pudo rendir como lo tenía planeado”.

Sabe que jugar a único partido, hace que el rival sea más defensivo: “El formato de un solo partido hace que sea más defensivo, sin poco de que arriesgar, se juega a poder controlar al rival y esperar una que otra opción de juego. Si fuera de ida y vuelta la serie, quizás teníamos más emociones”.

Además Lobatón señaló que no se decaigan los jugadores que fallaron el penal ante Australia: “La frase del que no patea no falla, es muy cierta, el que no patea nunca va a arriesgar. No tenemos que echarle la culpa que pateó el penal, pues el arquero influye mucho. Debemos pensar en lo que se viene y dejar de lamentar”

Agregó: “Como no se pudo clasificar, todo se ve malo, pero si ganábamos todos diría que acertaron con la logística. Debemos recordar que estos chicos nos hicieron vivir una ilusión de dos procesos clasificatorios a un mundial”

El ex futbolista de Sporting Cristal señaló que ambas selecciones se guardaron mucho: “Los dos equipos se guardaron mucho. Al inicio Australia salió más decidido, tuvieron opciones, pero luego Perú se asentó. Si yo veo como jugó los últimos 6 años, yo juego fuerte porque si le das un respiro, te pintan la cara”

Finalizó mencionando que el país que milita en Oceanía, estudió muy bien a la Selección Peruana: “Australia nos estudió bien, pues hizo presión alta, los marcadores pasaron la línea de los volantes y estos se replegaban, con lo que las cosas le salían como pretendían”