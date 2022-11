Carlos Queiroz: “No necesitamos a gente que solo nos apoye cuando ganemos”

El entrenador de Irán, Carlos Queiroz, reconoció la superioridad de Inglaterra, lamentó la falta de apoyo de la hinchada y confesó que sigue ilusionado en avanzar a los octavos de final de la Copa Mundial de Qatar.

“Mi análisis es muy simple y pragmático. Al descanso se acabó el partido, con el 0-3 para Inglaterra. El único objetivo a partir de entonces era disfrutar del momento y para eso había que ser valiente y seguir intentando jugar al fútbol. La primera parte marcó la diferencia entre un equipo de muy alto nivel y mis jugadores, que no tienen la misma experiencia, muy evidente”, dijo Queiroz durante la rueda de prensa pospartido.

Los iraníes no contaron el himno nacional en apoyo a las mujeres de su país, por lo que el estratega sostuvo: “Hace años teníamos el apoyo de todo el mundo. Ahora no, no entiendo que vengan para no animarnos, que se queden en casa. Los que no nos quieren apoyar, no los necesitamos, es mejor que no vengan y se queden en casa. No necesitamos a gente que solo nos apoye cuando ganemos”.

Gales y Estados Unidos serán los próximos rivales de Irán, y el entrenador de 69 años aseguró: “Estamos mejor preparados para el partido con Gales. Mi trabajo como entrenador no es corregir el pasado, no hay nadie que pueda corregir lo que ya se ha hecho. Mi trabajo es incidir en el futuro. (…) Todo está abierto, aún podemos sacar seis puntos y clasificarnos”.