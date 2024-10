Carlos Silvestri: “Estamos conformes”

El técnico de Comerciantes Unidos, Carlos Silvestri, se refirió al campeonato local y reveló detalles de la ausencia del equipo en Cutervo

Carlos Silvestri lleva disputando su tercera temporada al mando de entrenador de Comerciantes Unidos, llevando en esta última edición a disputar nuevamente la Liga 1. El entrenador declaró para radio Ovación la situación del equipo en el campeonato local y se refirió a la ausencia del plantel en la ciudad de Cutervo.

Silvestri explicó la conformidad de su comando técnico con el equipo a falta de una jornada para que culmine la temporada: “Estamos conformes porque es una institución que se reinserta en el fútbol de primera división después de un tiempo. En el Clausura tuvimos victorias importantes ante rivales directos lo cual nos permitió dos fechas antes mantenernos en la categoría”.

Puedes leer:

Luego el entrenador se refirió a la competitividad de los equipos de la Liga 1 en esta temporada, afirmando un crecimiento del campeonato local: “Ha habido equipos competitivos, ha habido buena inversión en planteles. Los equipos se han hecho fuertes. Melgar ha remontado bastante y Sporting Cristal está de cerca”.

Con respecto a la ausencia del equipo en Cutervo, dijo lo siguiente: “Comerciantes Unidos tiene una localía muy fuerte, es que en Cutervo lamentablemente no pudimos jugar ni un solo partido. Creo que las condiciones hubieran sido mucho mejor para el equipo. Me imagino también que hubiéramos sumado más puntos, es una localía bien dura para los visitantes”.

Finalmente, señaló la poca probabilidad de volver a su localía la próxima temporada: “Los tiempos no lo sé, esto me parece que va a tomar más tiempo de lo que se esperó. El próximo año el panorama no es muy alentador, pero eso ya es un tema más de las autoridades, del municipio con la empresa que hizo el campo sintético”.