Carlos Tévez anunció oficialmente que se retira del fútbol profesional

¡GRACIAS ‘APACHE’! Carlos Tévez anunció en entrevista que se retira profesionalmente del fútbol, luego de conocerse que estuvo un año sin jugar en las canchas. El ‘Apache’ señaló que actualmente está muy bien de salud y ahora pasa más tiempo con su familia.

“Me encuentro bien, disfrutando muchísimo de mi vida, de mi familia, de los míos. Fue mucho tiempo perdido. Ya estoy retirado, está confirmado”, fueron las primeras palabras del ‘Apache’ en entrevista para el programa de Alejandro Fantino en América TV.

Asegura que tuvo varias ofertas internacionales: “Todo estaba ahí, en veremos. Me ofrecieron muchas cosas. Tenía oferta en Estados Unidos, pero era un cambio muy importante para mi familia. Aquí también hubo (Argentina), en un montón de lados”

Tévez señaló que como jugador ya dio todo su 100%: “Como jugador, ya di todo lo que tenía. Dentro de mi corazón, lo di todo, y eso me deja tranquilo”

Sobre porque dejó las canchas desde hace un año: “Siempre me preguntaban por la razón que dejé de jugar y un día respondí: porque perdí a mi fan número uno (su padre falleció en febrero del 2021). Hubo un silencio. Tenía ocho años y quien venía a verme a las canchas era él. ¿Para qué más? Entonces, me levanté y dije que ya no juego más. Fue la única vez que pensé en mí”

Finalizó su entrevista señalando que está preparándose para ser entrenador profesional: “Estoy entusiasmado con un proyecto que hago con mis hermanos y con el ‘Chapa’ Retegui. Tomé la decisión que voy a dirigir. Estamos trabajando hace cuatro o cinco meses, armando un proyecto bueno e integral. Estoy pensado en eso. Pienso en el trabajo enfocado en el lado humano del jugador, en la parte personal”