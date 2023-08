Carlos Tévez es nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda

Carlos Tévez ahora dirigirá a Independiente

Carlos Tévez es director técnico de Independiente de Avellaneda tras la salida de Ricardo Zielinski.

El Apache destacó en varios equipos del mundo entre los cuales están West Ham, Manchester City, Manchester United, Juventus, Boca Juniors, club en el cual se formo y al cual regresó tras su trayectoria en el Viejo Continente, así como Corinthians.

Con el cuadro xeneixe levantó once títulos , siendo el primer el del año 2003 frente la escuadra de Santos y el último que fue por la Copa Maradona en el 2021.

Cabe mencionar que colgó los chimpunes debido al fallecimiento de su papá, quién lo iba a ver a cada entrenamiento, además era todo para él.

El ex futbolista tuvo un paso breve pero muy bueno como estratega del Rosario Central de su país, Argentina. Sus números con los canallas son los siguientes: de veintitrés partidos jugados, se triunfo seis veces, se igualó el marcador en once oportunidades y hubo siete derrotas.

Ahora, toma el mando del equipo que, actualmente, se encuentra en zona de descenso y en medio de una serie de problemas en la institución de los diablos rojos argentinos. Asimismo, trasmitirá de su experiencia en el equipo más ganador de la Coa Libertadores.

Entre las frases importantes que mencionó Tévez el día de hoy en su presentación se encuentran las siguientes:

“Está en juego mi apellido, voy a ver si tengo la capacidad para dar vuelta este quilombo”.

“Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza”.

“Durante la semana lo voy a ir viendo el equipo. Independiente es un grande dormido. Sé muy bien dónde me meto. Tenemos trece finales. Tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los zapatos con tapones altos. Tirarnos de cabeza”.

“Están golpeados, como todos los hinchas de Independiente, viendo para dónde salir. Pero la charla que tuvimos con todos los dirigentes fue muy buena. Pedí mucha unión. Yo no vengo a hacer acá una salvación. Si no tenemos a la dirigencia y los jugadores encaminados no podremos sacarlo adelante. Me siento capacitado para darlo vuelta”.