Carlos Zambrano finalmente no irá al fútbol argentino

Carlos Zambrano ya había estado jugando en el torneo argentino para Boca Juniors

Carlos Zambrano tomó la decisión de no ir a jugar al campeonato de la primera división de Argentina cuando todo ya estaba arreglado.

El vínculo contractual entre Alianza Lima y el futbolista todavía sigue vigente; sin embargo, en el cuadro aliancista no lo considerarán para afrontar el torneo local, por lo que el “Kaiser” tenía que buscar opciones en el mercado peruano, las cuales no faltaron porque se conoció que equipos de provincia como Melgar y César Vallejo tenían intención de ficharlo, o tentar una posibilidad afuera, la cual la tuvo con la opción de jugar en las filas del conjunto argentino de Lanús, pero el defensa central le dijo que no a esa propuesta.

De acuerdo a información del periodista deportivo, César Luis Merlo, el motivo por el cual no se terminó dando su fichaje cuando todo estaba acordado entre clubes fue porque el zaguero central no quiso volver nuevamente a territorio albiceleste. El comunicador además menciona que la institución blanquiazul estaba dispuesta a pagarle parte del salario correspondiente.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.